Crespo: "La corsa per lo scudetto? Il derby di Coppa può avere effetti, ecco chi ha più da guadagnare"

Hernan Crespo, ex attaccante di Milan ed Inter, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il colpo su colpo tra Milan e Inter martedì trasloca in Coppa Italia: c’è in ballo un posto in finale o qualcosa di più?

«Direi che ci si gioca molto più, decisamente. Arrivati a questo punto della stagione, con le due squadre separate da due punti in classifica e a cinque giornate dalla fine, questo derby di Coppa potrà avere effetti anche sulla lotta scudetto»

Chi ha più da guadagnare?