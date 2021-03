Covid Italia, possibile stretta fino al 3 maggio! Il piano del governo post Pasqua

Covid Campania - Cosa dovrebbe succedere dopo Pasqua? Come riporta Il Mattino oggi in edicola, è prevista un'ulteriore stretta su scala nazionale. Ecco quanto sta valutando il governo:

Se prevarrà ancora una volta la linea della «massima prudenza», non sarà né di una settimana, né di quindici giorni la nuova stretta anti-Covid. Dopo la Pasqua blindata, le chiusure potrebbero continuare fino al 3 maggio. Con una sola eccezione quasi certa: da martedì 6 aprile gli alunni delle scuole dell'infanzia ed elementari dovrebbero tornare in classe «se la situazione epidemiologica lo consentirà», come ha detto Mario Draghi in Parlamento.