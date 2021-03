Covid Campania, top secret sul vaccino russo! Una clausola nel contratto impone il silenzio su dati e numeri

Covid Campania - Segreto sul fronte territoriale: non è dato sapere il numero esatto dei vaccini russi acquistati dalla Regione. Lo rivela Il Mattino oggi in edicola:

Top secret. Numero di dosi da acquistare, prezzo, modalità di distribuzione. Nell’accordo siglato tra Soresa, centrale degli acquisti della Regione, e il fondo sovrano russo Rdif (Russian direct investment fund) che commercializza il vaccino Sputnik, è inserita una "clausola di riservatezza". Tradotto: l’oggetto del contratto non è divulgabile. Per ora. E De Luca si è limitato a porre l’obiettivo di 4,5 milioni di vaccinati in regione entro l’autunno.

Una clausola voluta espressamente dai russi. «L’hanno chiesto anche agli altri Stati», spiegano da Palazzo Santa Lucia. Perché blindare col " segreto" una operazione portata avanti dalla pubblica amministrazione, che gestisce denaro pubblico ed è soggetta a regole di trasparenza?