Covid Campania, ora è fuga dai vaccini! Afflusso crollato del 40%, chiudono 2 sedi

Coronavirus Campania - Brusca frenata sul fronte vaccini in Campania. E questa volta non c'entrano le dosi mancanti. Piuttosto, come riporta Il Mattino oggi in edicola, il problema piuttosto sono la paura e lo scetticismo dopo le ultime notizie non proprio positive trapelate:

È fuga dai vaccini. Ai no vax, si sono aggiunti i boh vax. I dubbiosi. Gente disorientata dalle ultime notizie, spesso in contrasto, sulle vaccinazioni. In Campania, mentre la Regione si avvia ad essere zona bianca a partire da lunedì, nelle ultime ore l'afflusso dei prenotati agli hub vaccinali è diminuito del 40%. A Napoli, da una media di diecimila prenotati al giorno si è passati a poche centinaia. Così, i due centri vaccinali al Madre e a Capodimonte, sono stati chiusi per mancanza di pazienti.