Covid Campania, conferme sulla zona bianca! Ecco cosa cambierebbe

Covid Campania - Cambio colore in vista per il territorio campano. Ma in positivo. Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, giungono conferme sulla possibile zona bianca:

Dopo più di otto mesi la regione torna al livello immediatamente precedente all'avvento della seconda, devastante, ondata del virus, quella partita a ottobre ed esplosa a novembre: nella settimana appena conclusa, infatti, i nuovi casi giornalieri in media sono stati 618, poco più dei 599 del giorno medio della settimana tra il 5 e l'11 ottobre 2020. Inoltre, i nuovi malati sono stati il 40 per cento in meno di quelli della settimana precedente (tra il 10 e 16 maggio)! Un sentiero che potrebbe portare alla zona bianca, quella che abolisce tutte le limitazioni (con l'eccezione di distanze e mascherina).