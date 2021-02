Covid-19, il professor La Vecchia: "Ancora tanti morti perché i contagi reali sono il doppio"

Coronavirus Italia - "I contagi reali sono il doppio". E' questo lo scenario choc che avanza Carlo La Vecchia, ordinario di epidemiologia a Milano, intervenuto quest'oggi al Corriere della Sera.

Perché l’Italia ha avuto una mortalità per Covid più alta della maggior parte degli altri Paesi?

«Intanto abbiamo avuto sfortuna. Siamo stati il primo Paese fuori dalla Cina a dover fronteggiare il Covid. Eravamo impreparati e a marzo e aprile non abbiamo intercettato almeno 17 mila morti oltre a quelli registrati per Covid in quei mesi».