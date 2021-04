Covid-19, allarme in Italia: due casi di variante indiana nel Veneto! Controlli a tappeto

Covid Italia - Nuova minaccia epidemiologica in Italia: si tratta di una variante indiana già individuata sul territorio. Lo riporta il Corriere della Sera oggi in edicola:

La variante indiana del Covid-19 è arrivata in Veneto, scoperta a Bassano. Sono risultati positivi padre e figlia rientrati dal Paese asiatico. Sono stati messi in isolamento con il resto della famiglia, nella quale è risultato un altro contagiato. Altri campioni sospetti sono stati prelevati da due residenti nel Veneziano, risultati positivi al tampone dopo un contatto con un bengalese. Controlli in corso anche nel Lazio, con l’avvio di «una vasta indagine epidemiologica» nei confronti dei quindicimila sikh che abitano a Latina, e in Emilia-Romagna.