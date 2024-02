Cosa è successo a Kvaratskhelia? CorSport: il suo manager semina dichiarazioni che agitano i cuori di una Napoli già nella tormenta

Ultime notizie Napoli - Kvaratskhelia ha perso i superpoteri: chi ha incastrato Khvicha Kvara? Ne parla il Corriere dello Sport.

Kvaratskhelia era la gioia pura del pallone, ma ora quel sorriso s’è eclissato:

“Sembra triste esattamente come la squadra. Era il simbolo del Napoli scugnizzo e ora il simbolo del Napoli scolastico. Sicuramente è tra i più incavolati: Calzona l’ha sostituito con il Barça e a Cagliari. La missione è restituirgli la libertà . La leggerezza. La felicità . Come se non bastasse, il suo manager Jugeli continua a seminare dichiarazioni che agitano i cuori di una Napoli, e di un Napoli, già nella tormenta”