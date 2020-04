"Cosa ne pensate di Cavani?", gli agenti offrono il Matador all'Inter: il retroscena

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un Cavani che si sarebbe offerto all'Inter: "Siamo fermi a una chiacchierata. Una telefonata degli ultimi tempi: «Cosa ne pensate di Cavani?». Mossa degli agenti dell’uruguaiano, che fanno il loro lavoro evidentemente. Edinson è in scadenza con il Psg. Ha scartato, almeno al momento, l’ipotesi di un ritorno in patria, al Penarol. Il suo nome è stato accostato all’Atletico Madrid e al Manchester United. L’Inter è una novità, almeno se in riferimento alla prossima estate. I dirigenti nerazzurri hanno ascoltato. E non hanno buttato giù il telefono in maniera brusca. L’Inter dovrà coprire la casella che sarà liberata da Sanchez. E dovrà necessariamente farlo con un colpo low cost. Sul gradimento per il giocatore, non c’è neppure da discutere"