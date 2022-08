CorSport - Vertice ieri a Roma tra il Napoli e l'agente di Kepa: la situazione

Calciomercato Napoli - Napoli-Kepa avanti tutta. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato degli aggiornamenti per quanto riguarda il portiere del Chelsea che dovrebbe arrivare in prestito al Napoli.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Il manager di Kepa, Arturo Canales, è arrivato martedì a Milano per gli ultimi atti del passaggio dal Bruges al Milan di De Ketelaere, operazione in cui ha recitato un ruolo, e ieri ha incontrato un uomo del Napoli. A quanto pare a Roma. Un vertice che vale un'accelerata e che certifica l'intenzione del club azzurro di puntare sul basco nel più breve tempo possibile.

Sul rilancio dell'uomo di Ondarroa: la prospettiva di ricominciare al Maradona e di tornare protagonista come ai tempi di Bilbao e dell'Athletic, sia in campionato sia in Champions, lo stuzzica moltissimo, e ora non resta che mettere a punto gli ultimi passaggi economici. A cominciare dalla copertura dell'ingaggio: il settantacinque per cento spetterà al Chelsea e il venticinque per cento al Napoli. E poi la formula, ovviamente: sarà in prestito, sì, ma i club parlano ancora della base economica, dei bonus e di eventuali garanzie future".