CorSport - Udinese-Napoli, dipende tutto da Koulibaly: se giocherà verrà spostato Di Lorenzo a centrocampo

Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, almeno adesso c’è un pizzico di paura in meno e un’oncia di fiducia in più, perché quando Koulibaly è uscito dalla rifinitura aveva l’espressione soddisfatta di chi sente d’essere sul punto di sistemarsi gli scarpini per tuffarsi nel mischione e giocarsela con i compagni: non è stasera, a Udine, che si può indietreggiare, e poi nemmeno martedì, con il Genk, sarà consentito distrarsi. Dipende tanto da Koulibaly, persino la formazione, sia in chiave difensiva che offensiva, perché avercelo o non avercelo non può mai essere la stessa cosa: e la sua presenza, è superfluo quasi sottolinearlo, può offrire ad Ancelotti una variabile in più nell’assetto. Il Napoli è legato al proprio K2 più di quanto si possa credere, soprattutto in questo momento in cui la consistenza, anche da esterno di Maksimovic, potrebbe eventualmente consentire ad Ancelotti di rimodulare, come ad Anfield, Di Lorenzo nella versione (quasi) inedita di laterale del centrocampo della linea a quattro.



HA DETTO Sì. Ma Koulibaly ha voglia di stare là in mezzo, di metterci la faccia e non solo i muscoli, e lui con Manolas rappresentano la cerniera dinnanzi a Meret: a sinistra ci andrà Mario Rui ma a destra, a questo punto, ci sono tre uomini per una sola maglia, con gerarchie allo stato intuibili e, forse, persino cristallizzate che inducono a ritenere Di Lorenzo in vantaggio su Maksimovic (da tutelare, potendoselo permettere, per la Champions League) e poi su Hysaj, lievemente staccato.