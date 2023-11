CorSport - Tre cose di questo Napoli non convincono per niente. Garcia deve vincere con le big per sentirsi grande

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport rimarca il fatto che il Napoli di Garcia non ha ancora vinto contro una big. Inoltre, sempre per il quotidiano, gli azzurri sono tornati quarti eppure il gioco, la condizione e la gestione non convincono.

La gestione Garcia non convince ancora

