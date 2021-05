CorSport - Trauma distorsivo più lieve per Mertens: condizioni da monitorare ma è in forte dubbio per l'Udinese

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà le ultime sulle condizioni di Dries Mertens. Il belga resta in dubbio per la gara contro l'Udinese.

MERTENS IN DUBBIO PER L'UDINESE

Il quotidiano scrive: "Solo terapie per Mertens, galeotta è stata l’altra caviglia, stavolta la destra, sicché quella del belga con lo Spezia s’era ridotta soltanto ad una fugace apparizione: solo 7 minuti prima d’un movimento innaturale e doloroso che l’ha costretto alla resa pur avendo provato a stringere i denti. Meglio però andarci cauti, tanto più se il trauma distorsivo alla caviglia destra (così recita il tempestivo comunicato) dovesse, come pare, essere ben più lieve rispetto a quello patito a metà gennaio con l’Inter, e che l’aveva costretto a uno stop complessivo di ben 50 giorni e 13 partite. Le condizioni di Ciro verranno perciò monitorate e valutate giorno per giorno".