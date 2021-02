CorSport - Tra Gattuso ed il Napoli non c'è futuro: Benitez resta la prima scelta, ma per ora De Laurentiis ha voluto soprassedere fino a fine stagione

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive:

"Rino Gattuso ha sistemato l’ultimo (e decisivo) strappo su un rinnovo già depositato a languire nel cassetto. Del domani, probabilmente v’è certezza, almeno una: tra Gattuso e il Napoli non c’è futuro, resterà tutto avvolto nel mistero di queste partite che sveleranno il destino della stagione e quello di un allenatore che è uscito dalla penombra ed ha deciso di lavare i panni sporchi in piazza. Rafa Benitez resta nella sua casa di Liverpool, è sempre la figura di primo piano ritenuta (eventualmente) in grado di assorbirsi l’onere di fronteggiare una situazione emergenziale, però De Laurentiis ha voluto soprassedere, rifugiandosi in una tregua con se stesso che almeno per il momento può durare una notte o semmai due o anche tre, sognando però che il Napoli lo spinga all’immobilismo sino a maggio".