CorSport - Tra 7 giorni scade il contratto di Callejon, lo spagnolo è indeciso: fermarsi o prolungare fino al Barcellona?

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport lo spagnolo Josè Callejon non ha ancora deciso se fare il mini-prolungamento contrattuale dal 30 giugno (data della scadenza dell'accordo) fino ad agosto: "Dal Verona alla Spal è niente e dalla Spal alla linea d’ombra è ancora meno: ma in questa «last dance», mentre ancora Josè Maria Callejon avverte le lacrime solcargli le guance come all’Olimpico di Roma, quel «sì» o quel «no» sanno d’estasi e di tormento, d’una sfida intestina da combattere da solo. Perché non sa neanche Callejon cosa fare di se stesso, se aggrapparsi a questo bimestre e viverlo ancora, oppure se staccarsi da ciò che ha rappresentato la propria vita; né l’ha intuito il Napoli, che ripensa alle sue irruzioni, si staccava sempre alle spalle della linea dei difensori, giocava a nascondino con gioia, mica come adesso che invece è divorato dai dubbi e sta per chiedersi ancora quando regalarsi veramente il suo ultimo ballo".