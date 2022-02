CorSport - Tour de force per il Napoli in questo febbraio: sarà il mese della verità

Napoli calcio - Il mese della verità. Così ha definito febbraio l'edizione odierna del Corriere dello Sport per quanto riguarda il cammino del Napoli.

"Un mese per dirsi tutto: chi sei e soprattutto dove puoi arrivare. In Italia e in Europa. Il Napoli farà le carte al Napoli in ventotto giorni: da domenica 6 febbraio con il Venezia a domenica 6 marzo con il Milan, salvo anticipo. Tutto sommato, però, la sostanza non cambia: sarà questo, il mese della verità su tutti i fronti. In campionato, perché gli azzurri affronteranno tra gli altri l'Inter e i rossoneri di Pioli, e dunque la prima in classifica a +4 e la seconda in condominio; e in coppa, considerando che tra il 17 e il 24 febbraio andranno in scena i sedicesimi di Europa League con il Barcellona. Niente male davvero, altroché"