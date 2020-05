CorSport - Tegola Manolas, infortunio più grave del previsto: ecco i tempi di recupero

Ultimissime Napoli - Nemmeno il tempo di cominciare che il Napoli subito incassa la prima notizia negativa. Secondo quanto si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'infortunio di Manolas è più grave del previsto:

"Arrivederci a luglio. Il Napoli dovrà fare a meno di Manolas per un bel po' di tempo: gli esami diagnostici a cui è stato sottoposto ieri, a ventiquattro ore dal problema accusato nella seduta individuale e facoltativa di mercoledì, hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra, e ciò significa che Kostas il greco dovrà stare fermo per almeno un mese e mezzo. Forse di più: sei o sette settimane, è il periodo medio per smaltire un infortunio del genere, e dunque Gattuso, considerando che la Lega ha deciso di ricominciare il 13 giugno, potrà riaverlo a disposizione soltanto nell'ultima parte del campionato".