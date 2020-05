Serie A - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sui diritti tv: "Ieri in Lega è arrivata la lettera di Sky che ha comunicato l’intenzione di non versare l’ultima rata dei diritti tv. L’emittente ha sottolineato che si sarebbe aspettata l’apertura di un tavolo di confronto per riequilibrare i pagamenti, cosa fatta da altri partner della tv, ma non dalla A”.