CorSport su Spalletti: é cambiato dopo la sosta forzata post-Inter. Non sente l'urgenza di dimostrare il suo valore

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Spalletti: "Luciano forse è cambiato, gli anni dell’Inter e soprattutto quelli successivi di sosta volontaria (e di riflessione) gli hanno tolto qualche urgenza che sentiva dentro, l’urgenza di dimostrare il suo valore. Il suo calcio no, non è cambiato. E’ passato attraverso moduli e schemi, ma non si è mai inclinato verso la difesa. Chi ricorda il suo primo Empoli, che a metà anni Novanta portò dalla Serie C alla Serie A con salvezza inclusa, l’Empoli di Pane regista e Martusciello (il vice di Sarri: c’è sempre un filo rosso che riconduce alla Toscana) finto centravanti, alla Totti, può rintracciare qualcosa nel Napoli di oggi. C’è la stessa voglia di arrivare al risultato col gioco, con la trasmissione delle idee, col collettivo che omaggia il talento individuale"