CorSport su Osimhen: si allena su un campo sgangherato ma più affascinante del Bernabeu

Ultime notizie Napoli - Super Osimhen vola. E poi corre, tira e prova acrobazie su un campo di terra, terra quasi rossa tipica africana, a due passi da casa. Come racconta il Corriere dello Sport, in questi giorni di vacanza, di pausa e riposo, ha scelto i campetti dell'infanzia per cominciare a lucidare i muscoli e dunque presentarsi in ritiro in buona forma.

Victor in Nigeria