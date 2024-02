CorSport su Mazzarri: è tornato a lavorare con ADL con una trovata tipica da commedia degli equivoci cara al presidente

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla situazione in casa Napoli con Walter Mazzarri che rischia davvero l'esonero da parte del presidente Aurelio De Laurentiis:

"Improvvisamente, dopo essere stato del tutto immotivatamente accolto come salvatore della patria, Walter Mazzarri sembra essere l’unico responsabile dello sfacelo del Napoli. Come se non parlassimo di un allenatore che nel decennio lontano da Castel Volturno ha percorso un piano inclinato che lo stava portando ad allenare in Egitto.

Perché mai l’aria del Vesuvio avrebbe dovuto rigenerarlo? È tornato a lavorare con De Laurentiis con una trovata tipica da commedia degli equivoci cara al presidente: la promessa – esibita proprio in un’intervista al Corriere dello Sport-Stadio – di aver studiato ed essersi convertito al 4-3-3".