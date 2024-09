CorSport su Manna: ha coraggio e fiuto, è scaltro, ha idee e sa cucire anche operazioni ardite

Calciomercato SSC Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato il trionfatore del mercato e anche del buon senso, come racconta il Corriere dello Sport.

De Laurentiis ha cancellato in un colpo solo un anno di errori e scelte sbagliate:

"Molto azzeccata quella di puntare su Manna, un ds di 36 anni alla prima esperienza da direttore delle operazioni di un grande club: ha coraggio e fiuto, è scaltro, ha idee e sa cucire anche operazioni ardite, giocando con le formule e toccando i tasti giusti. L’ultima sarà la cessione in prestito di Osimhen al Galatasaray, inaspettata ma fondamentale per non svalutare ancora il cartellino del giocatore e per risparmiare almeno uno degli stipendi più ricchi della Serie A (11 milioni netti)"