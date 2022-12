CorSport su Kvaratskhelia: da ritrovare con calma! I dribbling d’inizio stagione sono ricomparsi nella ripresa

Napoli e Villarreal un po’ ne hanno combinate subito, altre ne hanno apparecchiate, ma le amichevoli distraggono, ci sta, a volte finiscono per giocare brutti scherzi, come racconta il Corriere dello Sport.

“Quando Capoue ha trovato il sinistro per esultare con l’1-0, ad Osi è partito il nervoso (si fa per dire), che Yeremy ha sistemato. Un tocco all’indietro nella terra di nessuno e Osimhen ha scaraventato pure se stesso nel destro sotto la traversa per l’1-1.

Spalletti ha cercato illuminazione, con il 4-2-3-1, o anche altro, per esempio Kvara, da ritrovare con la calma che suggeriscono le due settimane di distanza dal campionato. I dribbling, quelli d’inizio stagione, sono ricomparsi nella ripresa”