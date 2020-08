CorSport su Insigne: si respira cauto ottimismo, stamattina al San Paolo proverà a forzare nel test decisivo

Napoli - Esserci o non esserci… Beh, tutto potrebbe dipendere anche dall’odierno allenamento, con annesso test d'idoneità per capitan Insigne. In vista di Barcellona-Napoli di domani, il Corriere dello Sport prova a fare il punto dela situazione:

"Lorenzino continua a combattere per sanare la piccola lesione al tendine dell’adduttore lungo sinistro, e far assorbire quell’edema osseo che potrebbe creare problemi nel corso di movimenti, allunghi, e improvvisi cambi di direzione. Più si va avanti nel tempo e più si respira un cauto ma salutare ottimismo. Stamani, durante la rifinitura al San Paolo, proverà a forzare nel corso d'un test che potrebbe risultare decisivo"