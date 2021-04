CorSport su Insigne: la tentazione di indurre ADL a fargli firmare un contratto a vita è il sale della sua missione a lungo termine

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle intenzioni di Lorenzo Insigne per quanto riguarda il rinnovo contrattuale con il Napoli. Il capitano, ricordiamolo, ha solo un altro anno di contratto con la società del presidente Aurelio De Laurentiis.

Lorenzo Insigne

RINNOVO INSIGNE: LE ULTIME

Il quotidiano scrive: "La sua annata è stata condizionata dall’infortunio, un girone fa a San Siro con l’Inter, e ci ha rimesso dodici gare, che gli hanno sottratto non solo chance ma anche una brillantezza che per un po’ è finita in letargo: però adesso ch’è tornato, e a modo suo, e sente che la scadenza del contratto è di nuovo vicina (2022), la tentazione di indurre De Laurentiis in tentazione, per firmare un rinnovo a vita, diventa il sale della sua missione a lungo termine. Quella immediata, chiaramente, si chiama Champions League".