CorSport su Ghoulam: "La rinuncia alla Coppa d'Africa non è stata indolore! La competizione avrebbe mandato a monte il programma per il recupero definitivo"

Nessuno rinuncerebbe a cuor leggero ad una chiamata in nazionale se non vi fossero alla base ben precise motivazioni. Che nel caso del terzino algerino del Napoli Faouzi Ghoulam sono unicamente riconducibili ad un pieno e definitivo recupero agonistico. Lo racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Per Faouzi era arrivata puntuale la chiamata del c.t. Belmadi, ma poi lo stesso non aveva trovato posto nella lista definitiva dei convocati per la Coppa d’Africa. Esclusione spiegata dallo stesso Belmadi: «Siamo stati a Napoli, m’ha detto che non si ritiene ancora pronto e che approfitterà dell’estate per recuperare pienamente in vista della prossima stagione». Il tutto dopo preventivo conciliabolo con la dirigenza e staff medico azzurro, tutti concordi nel fissare l’iter più consono per ritrovarselo in campo in tutto il suo splendore. Non vuol dire che tale rinuncia sia stata indolore. Avrebbe voluto esserci, ma una competizione del genere probabilmente avrebbe mandato a carte quarantotto il programma da seguire per l’agognato e definitivo recupero"