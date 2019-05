CorSport su Ghoulam: "Ancelotti e De Laurentiis credono nel suo totale recupero, l'annata lascia un retrogusto amarognolo"

Faouzi Ghoulam, terzino sinistro algerino del Napoli, ieri ha commentato sui suoi profili social la stagione agonistica 2018-2019

«Per me è stata una stagione particolare, di crescita. Ho imparato a conoscermi ancora di più attraverso un insistente lavoro quotidiano. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini nei momenti difficili: la città, il club, i tifosi dell’Algeria e del Napoli. Questo per me è motivo d’orgoglio e mi dà carica per il futuro»