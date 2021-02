CorSport su Gattuso: si è accontentato di speculare sull'1-0 col catenaccio, il Napoli ha intrapreso una strategia alternativa

Ultime notizie Napoli - Dietro una crisetta, piccola o grande che sia, oppure nell’emergenza, di qualsiasi origine, Gattuso sa svelare la sua vera natura d’«italiano vero»: è questo il calcio che gli è venuto meglio, nei suoi quattordici mesi da napoletano, come racconta il Corriere dello Sport.

“Attraverso la copertura degli spazi, comunemente definito catenaccio, l’1-0 gli ha permesso di lasciarsi alle spalle la tirannia del risultato. La Juventus e ciò che ha ondeggiato intorno ad una partita divenuta decisiva hanno spinto Gattuso a ritoccare le proprie certezze: squadra corta, 4-2-3-1 di partenza per contare sulla capacità contropiedistica di Politano e soprattutto di Lozano. E comunque una serata in trincea, per contenere il potenziale offensivo altrui e per dimenticare le assenze di sei giocatori, divenuti sette prima del fischio d’inizio. Il Napoli di Gattuso si è spogliato della intraprendenza che l’ha alimentato nella prima parte della stagione e ha intrapreso una «strategia» alternativa: si è accontentato di speculare sull’1-0”