CorSport su Gattuso: è riuscito a dare un’identità al Napoli dimostrando che il calcio è la sua materia

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Gattuso ed il Napoli: "E’ sua per il suo cuore e per la sua forza. E soprattutto perché anche in questa partita ha dimostrato che il calcio è la sua materia. L’ha vinta ai rigori, ma l’ha meritata in 90 minuti giocati da squadra vera, prima con sofferenza, poi con autorevolezza. La Juve aveva avuto le occasioni per segnare grazie a errori del Napoli (due di Callejon, uno di Koulibaly e nessuno dei due stava subendo in quel momento una pur leggera pressione dagli juventini), mentre il Napoli le aveva costruite da solo, col suo gioco. Il secondo: sembravano più chiare, anche se più semplici e meno ambiziose, le idee del Napoli rispetto a quelle della Juve. Idee che nel secondo tempo hanno preso consistenza, sono diventate più ricche più armoniose fino a trasformarsi in grandi occasioni da gol, mentre i bianconeri si scollavano e barcollavano"