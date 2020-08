CorSport su Gattuso: "Deve scegliere una volta e per sempre chi sarà il titolare tra Meret ed Ospina"

Napoli - Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, il ruolo, sarà anche banale ricordarlo, è delicatissimo e i portieri sono uomini soli: Meret e Ospina si sono divisi la porta, per due anni, attraverso dinamiche di scelte diverse. Per Ancelotti, il titolare è stato Meret, e Ospina ha offerto il proprio contributo nella turnazione; con Gattuso, le gerarchie si sono capovolte e il colombiano è diventato il riferimento quasi ideologico di un gioco che deve ripartire dal basso, dunque poggiandosi sulla abilità tecnica (con i piedi) dell’esterno difensore. Un modo per aggiungere un calciatore - e una soluzione - alla propria idea, ma anche per sottrarre un bambino prodigio, e venticinque milioni di investimento, al progetto. Meret o Ospina (in ordine alfabetico») è il dubbio che conviene azzerare, cancellare, avendo la certezza di fare la mossa in cui indiscutibilmente si dovrà poi credere e per sempre.