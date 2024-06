CorSport su Calzona: se va agli ottavi, esce dall'incubo Napoli! Aveva un ambiente senza regole

Ultime notizie SSC Napoli - Deve ancora soffrire la Slovacchia di Calzona. Per quasi un'ora, l'ex allenatore del Napoli ha accarezzato il sogno di qualificarsi agli ottavi con un turno di anticipo. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Comunque vadano, questi Europei sono stati un ricostituente per il tecnico che - al pari dei colleghi Garcia e Mazzarri - è stato travolto dall'esperienza napoletana. Quelli napoletani, per chi nutrisse ancora qualche dubbio, sono postumi complessi da smaltire.

Nessuno è giudicabile per quel che è accaduto nella stagione vissuta da campioni d'Italia. Calzona si è ritrovato catapultato in un ambiente senza regole. A dir poco conflittuale. Dove i non detti hanno avvelenato l'aria.

Ora è più chiaro a tutti quanto dovesse essere complicato gestire quello spogliatoio: Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Osimhen. Giusto per fare tre nomi, quelli che ancora oggi fanno discutere. Dovesse arrivare agli ottavi, Calzona uscirebbe definitivamente dall'incubo Napoli"