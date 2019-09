CorSport su Allan: "Disse subito sì al PSG, già ci aveva fatto la bocca! Dopo la sosta d’inizio anno non è stato più lui"

Notizie Calcio Napoli - Nel giro di nove mesi, Allan ritroverà quel Liverpool che proprio all’ultimo sbarrò agli azzurri la strada del passaggio agli ottavi, dopo aver prevalso solo di misura all’Anfield. E proprio quella parentesi di Coppa rappresentò un punto-chiave nella carriera del brasiliano, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Allan quella Champions la giocò quasi interamente, per di più in maniera egregia. Tanto da calamitare su di sé le attenzioni di svariati top-club, Paris Saint-Germain in testa. A conti fatti, però, la lusinga transalpina non rappresentò per lui un vantaggio. Visto che le avance dei parigini nel corso del mercato di gennaio alla fine non si tradussero in un trasferimento (peraltro accolto da subito favorevolmente), ma finirono per trasformarsi in una sorta di boomerang con cui fare successivamente i conti. Allan, che evidentemente ci aveva fatto la bocca, già subito dopo la sosta d’inizio anno non è stato più lui: molto meno carico alla ripartenza, addirittura sottotono per ampi scorci"