Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà ancora una volta Rrahmani titolare al posto di Manolas. Novità anche in attacco: "Intorno a Osimhen, sistematicamente, qualcosa cambia, esclusivamente a destra, perché a sinistra c’è un padrone che si chiama Insigne: l’alternanza nella quale Spalletti si rifugia viene riproposta in serata contro il Cagliari e stavolta, come da indirizzo, Politano si prenderà la fascia e Lozano si accomoderà in panchina"