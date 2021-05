CorSport - Spalletti porta a Napoli personalità forte e capacità mediatica indiscutibile! Ha una padronanza del ruolo che ne fa pure un leader

Ultime notizie Napoli - Il Napoli è tornato più o meno al punto di partenza: Luciano Spalletti porta con sé il piacere per il bel calcio, una personalità assai forte, una capacità mediatica indiscutibile, una padronanza del ruolo che ne fa pure un leader. Ne parla il Corriere dello Sport.

“La squadra gli piaceva a gennaio - e tanto - e potrà essere a lui gradita anche adesso, nonostante ci sia all’orizzonte la variabile imprevedibile del mercato: ma la struttura portante gli va a genio e quell’abbondanza di talento lo stimola sino a spingerlo a rimettersi in gioco per vedere l’effetto che fa ed il programma non prevede rivoluzioni ma una umanissima ritoccata, si direbbe un restyling, che potrebbe sottrargli soltanto una delle stelline che brillano vestite d’azzurro”