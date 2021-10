CorSport - Spalletti ha scelto Ospina e non Meret per il Torino: le gerarchie sono ormai chiare

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il classico effetto torinese: gioca in Colombia il giovedì, attraversa l'Atlantico, arriva a Napoli sabato e domenica torna in campo. Proprio così: con il Toro toccherà ancora a Ospina difendere la porta, nonostante una maratona estenuante in giro per il mondo. Un classico, per la verità, alla vigilia degli incroci con le squadre di Torino: era già accaduto con la Juve in occasione della sosta precedente, sì, ma in quel caso Meret era infortunato e dunque si trattava di un vero e proprio stato di necessità. Questa volta, invece, Spalletti ha compiuto una scelta"