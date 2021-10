CorSport - Spalletti ha la certezza di avere tra le mani una squadra vera e capace di fronteggiare le difficoltà con lucidità estrema

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul Napoli: "Ottava meraviglia, ottava sinfonia, ottovolante: ce n'è per tutti i gusti, basta scegliere. Al di là degli effetti speciali, però, è altro che Spalletti si porta a casa dopo la partita con il Toro: il sigillo sul primo posto a punteggio pieno, come nessuno nei cinque top campionati d'Europa; l'imbattibilità; e poi la certezza di avere tra le mani una squadra vera. Un gruppo pieno di qualità capace di soffrire e di fronteggiare le difficoltà con lucidità estrema. Un bel Napoli davvero. Un Napoli maturo che continua a regalare la sensazione di essere ormai pronto a lottare per qualcosa di veramente importante"