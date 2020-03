CorSport - Sorpresa Koulibaly, da lunedì ritornerà a lavorare in gruppo: può essere convocato per Verona

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, arrivano ottime notizie sulle condizioni di Koulibaly: "Kalidou è pronto a tornare. Sì: dopo il piano personalizzato utile a recuperare definitivamente, anzi facciamo una volta per tutte la migliore condizione possibile, lunedì Koulibaly dovrebbe rientrare regolarmente in gruppo. E ciò significa una cosa: se Gattuso riterrà di poterlo convocare in occasione della partita di venerdì con il Verona, allora il gigante della difesa sarebbe automaticamente considerato abile e arruolabile. Ovvero utilizzabile: sia in campionato sia cinque giorni dopo in Champions, a Barcellona. Al Camp Nou: e a quel punto sarà tutta una questione di scelte. Di decisioni: del tecnico, certo, ma al momento anche dello staff medico considerando che ieri Maksimovic ha accusato un risentimento in allenamento ancora da approfondire. A suo tempo, comunque: appuntamento a lunedì, magari con un KK in più".