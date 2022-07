CorSport - Solbakken è del Napoli: visite mediche di controllo a Villa Stuart. Può arrivare subito o da svincolato

Il Napoli ha preso Ola Solbakken. E' lui il prescelto degli azzurri secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport che dà per chiuso l'acquisto dell'ala destra del Bodo Glimt da parte di Cristiano Giuntoli. C'è l'accordo totale tra il ragazzo ed il club di de Laurentiis che dovrà decidere se tesserarlo adesso oppure a dicembre quando sarà uno svincolato.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"La giovane freccia dei fiordi è stato molto vicino alla Roma - moltissimo -, ma i pessimi rapporti tra i due club dopo la tensione di Conference hanno frenato la storia e alla fine s'è presentato il Napoli: Ola è il prescelto. E anzi ieri è stato anche avvistato nella Capitale, a Villa Stuart.

Il Bodo non ha ancora chiarito i tempi di recupero, ma nel frattempo il Napoli è in contatto costante con il suo entourage e studia la formula: prenderlo subito oppure a gennaio, a zero, considerando che il suo contratto scadrà il 31 dicembre e dunque è già uno svincolato. L'accordo con Ola, però, è completo. Totale: il gradimento reciproco è assoluto".