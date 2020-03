CorSport - Smart working Napoli, dieta dei 5 pasti ed esercizi via Skype: così Gattuso tiene la squadra sotto controllo

Ultimissime Napoli - Anche gli azzurri, come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, stanno facendo smart-working per quanto riguarda gli allenamenti da seguire: "L’invito ribadito da Gattuso è un concetto che i calciatori del Napoli stanno rispettando alla lettera. Ci si allena da casa, lo si fa in ogni modo possibile, sfruttando tutti gli strumenti necessari e ovviamente la tecnologia grazie alla quale è possibile confrontarsi con l’allenatore, ovvio, ma anche col suo nutrito staff e con l’equipe medica guidata dal professor Raffaele Canonico. Seguendo i video-tutorial del preparatore atletico, Bruno Dominici, i calciatori - rispettando ognuno una tabella personalizzata - si dividono tra lavoro atletico, aerobico o muscolare e a loro volta registrano ogni esercitazione per un confronto diretto con chi costantemente li monitora".