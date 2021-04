CorSport - Si rischia la stagione dei rimpianti, Inter e Lazio decisive per la rincorsa Champions: i soldi europei per confermare un "progetto autorevole"

Notizie Napoli calcio. Prosegue la rincorsa Champions del Napoli, impegnato nel delicato doppio impegno contro Inter e Lazio. Ecco cosa scrive in merito l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Sei vittorie e un pareggio nelle ultime otto gare: però per mettere il silicone sull’umore, e sentirsi vagamente meglio, il quinto posto - quello attuale - non basta - riempirebbe di rimpianti questi mesi turbolenti, attraversati tra le ombre di chi ne ha troppe davanti, per i propri gusti e le personali ambizioni.

Restano otto partite - in corsa ci sono sei squadre - ma le prossime, stasera con l’Inter e giovedì prossima con la Lazio, rappresentano gli esami più complicati da affrontare ma anche l’eventuale endorsement per accomodarsi, poi, nel salotto buono del calcio, quello che concede prestigio e un bel po’ di soldi, ai quali non si può assolutamente rinunciare, perché cinquanta milioni ti mettono in condizioni diverse per affrontare il futuro e dare (ancora) un senso ad un «progetto» autorevole".