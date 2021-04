CorSport - Serata perfida e piena di rimpianti per il Napoli! S'avverte un senso d’incompiutezza, da Gattuso è arrivata una mossa un po' azzardata

Napoli Calcio - La squadra di Gattuso esce ancora una volta sconfitta dall’Allianz: il rigore di Insigne non basta a evitare un ko amarissimo. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Eccoli lì i rimpianti, riempiono una serata perfida che spinge il Napoli a rimettersi a correre, come ha fatto nelle ultime sei partite, per non ritrovarsi sbattuto fuori dal tavolo Champions e starsene poi ad urlare alla luna. La partita più lunga dopo 185 giorni lascia dietro di sé un retrogusto dolce per la Juve e quel senso d’incompiutezza che il Napoli, quando è finita, avverte, perplesso. Il Napoli ha bisogno di un’ora per scuotersi, fa poche cose buone, non avverte né Mertens e né Lozano, in mezzo ha Fabian costretto a fare per due e quando Gattuso interviene, l’all-in al tavolo verde diventa una mossa audace e un po’ azzardata”