CorSport - Senza Champions il Napoli dovrebbe svendere i suoi gioielli! In caso di ko Juve, il congedo di Pirlo sarebbe certo ed imminente

Ultime notizie Napoli - Alessandro Barbano, vice direttore del Corriere dello Sport, dedica ampio spazio del suo editoriale a Juventus-Napoli.

“Juve-Napoli resta un singolare spareggio. Il cui verdetto sarà esiziale per chi uscirà sconfitto. Né Pirlo, né Gattuso possono blindare la panchina, ma la Juve battuta in casa dal Napoli renderebbe il congedo dell’allenatore bianconero certo e imminente. Il pranzo di Agnelli e Allegri a Forte dei Marmi ha un tempismo troppo perfetto per apparire un incontro conviviale tra due vecchi amici. Se invece fosse il Napoli a capitolare, la probabile uscita dalla Champions del club azzurro coinciderebbe con la fine di un ciclo. Se perdesse la qualificazione in Champions, il club di De Laurentiis dovrebbe svendere i suoi gioielli come farebbe una famiglia nobile caduta in disgrazia. Per questo Juve e Napoli stanno aggrappate, l’una contro l’altra, a una modesta possibilità di allontanare il fallimento”