CorSport - Sembra che il Napoli sia retrocesso, ma in realtà ha conquistato la Champions e lottato per lo Scudetto

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma molto sul clima non bello che si respira da alcune settimane intorno a Luciano Spalletti e squadra. Sembra quasi si stesse lottando per la retrocessione.

Il Corriere dello Sport scrive:

"Sembra che il Napoli sia retrocesso, ma in realtà ha conquistato la Champions con quattro giornate d'anticipo e fino a poche settimane fa lottava per lo scudetto. La delusione per il crollo nel trittico Fiorentina-Roma-Empoli e l'addio ai sogni di gloria è una ferita aperta e ha fatto male a tutti, Spalletti in testa, ma qui sembra di parlare di un fallimento senza appello".