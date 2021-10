CorSport - Se Ghoulam darà garanzie Spalletti sarà ben lieto di rilanciarlo altrimenti è pronto già il sostituto dal calciomercato

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Ghoulam: "Il Napoli finirà per concentrarsi principalmente su quella corsia dove sono attese le prime risposte da Ghoulam: l’operazione al crociato del ginocchio sinistro è dimenticato, la gamba va, l’ottimismo lo circonda ma il resto deve suggerirlo il campo. Ghoulam ha un contratto che ultimerà i suoi giri nella prossima estate, è stato vittima del destino che dal primo novembre del 2017 non gli ha negato nulla, ed è consapevole che il Napoli ha bisogno di energia fresca e alternativa: se le incoraggianti indicazioni di Castel Volturno riceveranno conferme, Spalletti sarà lieto di rilanciarne un altro ancora, altrimenti le riflessioni saranno inevitabili e Mandava, che ha manager non casualmente arrivati in giugno sino al Napoli Konami Training Center, potrà procedere con il cambio di direzione".