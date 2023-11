CorSport - Salernitana-Napoli, flop prevendita: dato sconcertante finora

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega perchè Salernitana-Napoli rischia di essere un vero flop per quanto riguarda l'affluenza di pubblico allo stadio Arechi:

"Fin qui 4.500 i biglietti acquistati in prevendita, a cui si aggiungono i circa undicimila abbonati. Non è un dato esaltante considerato che si tratta di un derby e che all’Arechi arrivano i campioni d’Italia. Sono 281 i tagliandi del settore ospiti acquistati. Ciò lascia presumere che molti tifosi azzurri residenti in provincia di Salerno stanno scegliendo altri settori dello stadio, non quello riservato agli ospiti, che può contenere 2.000 spettatori".