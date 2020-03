Ronaldo, Higuain, Pjanic e Khedira: due settimane di isolamento quando torneranno in Italia, è trapelato nervosismo in casa Juve

Notizie Calcio Napoli - Dopo Cristiano, altri tre giocatori della Juventus si sono allontanati dall’Italia per problematiche relative al Coronavirus. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Guardando in casa Juve, il riferimento è quindi per Ronaldo, ma anche per Higuain, Khedira e Pjanic. Quando rientreranno, dovranno restare in quarantena per due settimane, pure se dovessero essere come si spera asintomatici o risultare negativi a eventuali altri tamponi. Ronaldo si era mosso così, situazione diversa da quella legata a Higuain, Khedira e Pjanic. Dopo aver informato la Juventus, senza essere autorizzati a farlo. Qualche imbarazzo e un po' di nervosismo è in ogni caso trapelato, se non per tutte e tre queste partenze almeno per alcune di esse"