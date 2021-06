CorSport - Rinnovo Insigne, il Napoli offre un ingaggio ridotto del 30%: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Lorenzo Insigne. La telenovela riguardante il rinnovo di contratto è ormai scattata da settimane.

RINNOVO INSIGNE: LE ULTIME

Il quotidiano scrive: "I cinque milioni che Lorenzo Insigne guadagna dal 2018, al secondo posto - alle spalle di Koulibaly - nella classifica del monte ingaggi, rappresentano per chi dà di conto in società un peso difficilmente sopportabile, e dalla bolla della sofferenza economica è emersa la tentazione di ridimensionare d’un 30% dove si può. I cinque milioni diventerebbero tre e mezzo, quindi. La scadenza del mandato del simbolo e della bandiera di una napoletanità che viene utilizzata a uso e consumo della retorica è fissata per il 30 giugno del 2022, ma lo sanno tutti - probabilmente anche le pietre - che non è conveniente e neanche giusto vivere una stagione intera dentro quella cappa opprimente per chiunque e in uno stadio che, nel momento in cui riaprirà, sarebbe (anche) capace di vedere fantasmi ovunque, al primo tiro a giro imperfetto".