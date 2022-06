CorSport - Rilancio Napoli per Deulofeu: offerta salita a 18 milioni. ADL incontrerà Pozzo per chiudere l'affare

Calciomercato Napoli - Il Napoli tratta Deulofeu. L'edizione odierna del Corriere dello Sport illustra come si sta evolvendo la trattativa tra Napoli e Udinese per il trasferimento dell'attaccante spagnolo in maglia azzurra. Tra i due club c'è ancora distanza sulle cifre, si attende l'intervento decisivo di De Laurentiis con Pozzo.

De Laurentiis

Deulofeu al Napoli: le ultime

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport su Deulofeu: