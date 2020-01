"E' un incanto, fidati!", quando Hamsik consigliò Napoli a Lobotka: il retroscena

Calciomercato Napoli, retroscena il Corriere dello Sport sull'arrivo di Stanislav Lobotka in azzurro Lo manda Hamsik, con la benedizione che gli è stata impartita due anni fa, quando questa storia è cominciata con un “rito d’iniziazione” frontale

"Napoli è un incanto, fidati". Il resto fu sussurrato a Giuntoli, affinché gli fosse chiaro e a futura memoria dove avesse poggiato il proprio sguardo: «E’ un gran giocatore». Lobotka avrà (almeno) quattro anni e mezzo di tempo per dimostrare quanto sia bravo e quanto sia funzionale al calcio che ha in testa Gattuso: il Celta Vigo, dopo aver resistito a lungo, si è “arreso” ieri, intorno all’ora di pranzo, quando ha offerto l’ok per il pagamento dilazionato ed ha lasciato che lo slovacco preparasse le valigie, per andarsene a Roma, sottoporsi alle visite mediche, firmare il contratto da un milione e centomila euro a casa di De Laurentiis (influenzato e dunque costretto a rinunciare al suo viaggio a Los Angeles) e poi mettersi in viaggio verso Castel Volturno per il suo primo allenamento che si svolgerà dopo che le pratiche burocratiche saranno espletate.