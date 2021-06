CorSport - Orsolini al Napoli? Ecco cosa trapela dall'entourage dell'ala del Bologna

Calciomercato Napoli - Secondo il Corriere dello Sport potrebbe esserci un intreccio di mercato tra Lazio e Napoli: "E’ uscita a sorpresa un’indiscrezione la scorsa notte legata a Matteo Politano, che Spalletti aveva proprio voluto all’Inter e ritroverà a Napoli. L’esterno, escluso in extremis dal ct Mancini per l’Europeo, costa 25-30 milioni di euro. Messa giù così, appare un discorso irrealizzabile. Se poi De Laurentiis non lo riscatterà è un altro discorso, ma nel contratto l’obbligo è scattato il primo febbraio scorso per un totale di altri 19 milioni di euro da pagare all’Inter. Secondo le stesse indiscrezioni, Orsolini verrebbe ceduto dal Bologna al Napoli per rimpiazzare Politano, a cui Tare e Lotito avevano pensato nell’estate 2018, quando dovevano sostituire Felipe Anderson e l’esterno cresciuto nella Roma era in uscita dal Sassuolo. Per ora non ci sono conferme esplicite. L’entourage del giocatore considera “impossibile” l’operazione".